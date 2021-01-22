SDP:” 80 Yaş Üstü Kişilerin Aşı İçin Hastaneye Çağrılması Yaşlıların Koruyucu Tedbirlere Ulaşım Hakkını İhlal Ediyor”

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), 80 yaş üstü kişilerin aşı için hastanelere aşı çağrılarak, evde bakım gören, özellikle alzheimer hastaları ve yatağa bağımlı yaşlıların koruyucu tedbirlere ulaşma hakkının ihlal edildiğini savundu.

SDP’den yapılan yazılı açıklamada, “tedaviye adil ve eşit erişim hakkı” kapsamında aşıya erişimin herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır evde bakım hizmeti ve hasta nakil aracı gibi en temel hizmetleri sunamayan devletin, yatalak hastaları böylesi riskli bir dönemde hastaneye çağırması kabul edilemezdir. Devlet yaşlıların sağlığa erişimini sağlamakla yükümlüdür” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililerden, özellikle yaşlı ve kronik hastaların sağlığa erişimi, koruyucu tedbirlerden yararlanma haklarını gözeterek karar üretmeleri, planlı ve adil bir şekilde girişim başlatmaları talep edilen açıklamada, Covid 19 dışı kronik hastalığı bulunan kişilerin, özellikle Thalassemia, MS, diyaliz ve böbrek hastaları için hangi aşının daha uygun olabileceğine dair tıp uzmanlarının görüşlerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi

Covid 19 dışı çeşitli kronik hastalığı olan bireyler için, yetkililerden, ülkede var olan aşıların adı geçen hastalıklarda uzmanlaşmış hekimler tarafından, aşı konusunda “hastasına özel” aşı önerisinde bulunması için çağrı yapılan açıklamada “ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini, belirtilen hasta grupları için aşının uygunluğu konusunda kamuoyunu bilgilendirici tatminkar açıklama yapmasını talep ederiz.”denildi.

Sağlık Dernekleri Platformu’nu oluşturan sağlık derneklerinin ihtiyaç duyulması halinde gönüllü katkı yapmaya hazır olduğu belirtilerek, çok geç olmadan aşı organizasyonunda yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, koruyucu tedbirlerin uygun şekilde doğru organizasyonla adaleti temel alan sistemli bir aşı planlaması yapılarak uygulanması talep edildi

Sağlık Dernekleri Platformu’nu oluşturan dernekler:

“Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassemia Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği”