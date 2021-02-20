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Seçim barajı çalışmasının nedeni ortaya çıktı: 9 anketin ortalamasından MHP'ye büyük şok

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Seçim barajı çalışmasının nedeni ortaya çıktı: 9 anketin ortalamasından MHP'ye büyük şok
Seçim barajı çalışmasının nedeni ortaya çıktı: 9 anketin ortalamasından MHP'ye büyük şok

Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz, YouTube kanalı üzerinden 9 farklı anket şirketi tarafından yapılan anketi değerlendirdi. Anket ortalamalarını alan Özkiraz, Millet İttifakı'nın 11 puan önde olduğunu ifade etti.

YouTube yayınında; Aksoy Araştırma (5 Ocak, 15 Şubat), AKAM (13 Şubat, 14 Ocak ve 30 Ocak), İstanbul Ekonomi Araştırma (6 Ocak, 13 Şubat), MetroPoll (3 Ocak, 6 Şubat) ve MAK Danışmanlık anketlerini değerlendiren Özkiraz, çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Anketlerin künyelerini de açıklayan Özkiraz'ın hazırladığı ilk tablo şöyle oldu: 

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Özkiraz'ın hazırladığı ikinci tabloda, kararsız seçmen dağıtılmadan önce partilerin oy oranları gösterildi. Kararsız seçmen bloğunun yüzde 16'yı geçmesi ise dikkat çekti. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 30,3 iken, MHP'nin oy oranı 7,06 olarak saptandı.

CHP'nin oy oranı yüzde 20,45, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11,04 oldu.

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Kararsızların dağıtılmasından sonra AKP'nin oy oranı yüzde 36,4 olurken MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 oldu. Her iki durumda da MHP'nin barajı geçemediği görülürken, CHP yüzde 24,5 ve İYİ Parti yüzde 13,2 oy aldı.

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