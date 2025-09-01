Seçim ilk turda bitecek.. Fark %17

Duayen gazeteci Hasan Erçakıca, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Hasan Erçakıca değerlendirmelerini youtube kanalı üzerinden yaptı.

Erçakıca, seçimde katılım oranının yaklaşık %70 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Seçimin ilk turda tamamlanabilmesi için yaklaşık 75 bin oya ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs’tan Ankara’ya ulaşan bilgilere göre seçimde en güçlü adayın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olduğunu söyleyen Erçakıca, Ankara'ya ulaşan anketlere göre iki aday arasındaki farkın %17’ye kadar çıktığını ifade etti.

Ayrıca, diğer adayların alacağı birkaç bin oyun sonucu değiştirmeyeceğini ve seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.