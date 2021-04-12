Seçim kararı için son 8 gün!

Meclis Genel Kurulu’nda seçim tarihi tartışması yapıldı.

Saner'den Komite Önerisi

Başbakan Ersan Saner kürsüden erken seçim tarihinin belirlenmesi ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın da rezive edilmesi için Meclis çatısı altında tüm partilerin temsilcilerinin olacağı bir ad hoc (özel) komite önerisi yaptı.

Bir milletvekili seçimi için ara seçime gidilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Saner, bunu 10 milyon TL’lik bir kaynağın boşa harcanması anlamına geleceğini söyledi.

Saner, “Tüm partilerin içerisinde olacağı bir adhoc komite ile hem tarihi belirleyelim hem de yasayı rezive edelim dedi.”

Erhürman’dan “8 günümüz var” uyarısı

Saner’in teklifi üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, seçim tarihinin belirlenmesi için ad hoc komiteye süre kalmadığını kaydetti.

“Hepimiz hem fikiriz ki 1 vekil seçmek için 10 milyon TL harcamaya gerek yoktur. Ancak bugün ayın 12’sidir. Anayasaya göre bizim Ayın 20’sine kadar bir seçim tarihi belirlememiz gerekiyor, aksi takdirde Haziran ayında ara seçime gidilmesi gerekir” uyarısında bulunan Erhürman, “Seçim ve Halk Oylaması yasasının 8 günde komite netleşip genel kuruldan geçmesi mümkün değildir. Yapabileceğimiz tek şey seçim tarihini belirlemek sonrasında ad hoc komite kurup yasayı değiştirmektir” dedi.