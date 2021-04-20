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“Seçim tarihi konusunda esas sıkıntı sunulan önerilerdir, Danışma Kurulu yarın karar alacak”

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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, erken seçimle ilgili olarak yarın Danışma Kurulu'nun toplanacağını ve buradan çıkacak olan sonucu Genel Kurul’a sunacağını söyledi.
“Seçim tarihi konusunda esas sıkıntı sunulan önerilerdir, Danışma Kurulu yarın karar alacak”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, erken seçimle ilgili olarak yarın Danışma Kurulu'nun toplanacağını ve buradan çıkacak olan sonucu Genel Kurul’a sunacağını söyledi.

BRT’de ‘Manşet +’ programına açıklamalarda bulunan Sennaroğlu, seçim tarihi konusunda hükümetin Nisan 2022, muhalefetin de Ağustos 2021 önerisi olduğunu hatırlatırken, esas sıkıntının bundan kaynaklandığını dile getirdi.

Ara seçim konusunda tüm partilerin hem fikir olduğunu ve o noktada bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Önder Sennaroğlu, yarın toplanacak olan Danışma Kurulu'nda konunun netlik kazanacağını dile getirdi.

Erken seçim tarihi için hükümet ve muhalefetin önerdiği tarihleri arasında uçurum olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Sennaroğlu, esas iradenin Genel Kurul olduğunu hatırlatarak, yarınki toplantıda bir sonuç alınması halinde Perşembe günü Genel Kurul için bir çağrı yapacaklarını ifade etti.

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