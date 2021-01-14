Şefik: Mevcut yasayla seçime gidilirse çok oy yanar

Erken seçim gündemde…

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasasıyla erken seçime gidilmemesi temennisinde bulundu.

“Manşet +”ya konuşan Şefik, 3 yıl önce gerçekleştirilen son genel seçimde, hem sayımın uzun sürdüğüne hem de yüzde 11 oyun yandığına dikkat çekerek “aynı sistemle seçime gidilirse daha çok oy yanar” dedi. Narin Ferdi Şefik, seçimin elektronik oylama ile yapılmasının da artık gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında olası erken seçim ve Seçim ve Halkoylaması Yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şefik, 2018 Ocak ayından itibaren Seçim ve Halk Oylaması Yasasının elden geçirilmesini talep ettiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığına işaret etti.

Bir erken seçime yasada yapılacak düzenlemelerle gidilmesi temennisinde bulunan Narin Ferdi Şefik, hangi yöntemin, doğru yöntem olacağına ilişkin konuların siyasetin konusu olduğunu, kendi gailelerinin ise iradenin sandığa doğru yansıması ve sandık görevlilerinin sıkıntı çekmeden sayım işlemini gerçekleştirmeleri olduğunu söyledi. Şefik, “geçen seçimde yüzde 11 oy yandı. Bu kez bu daha da artabilir. Pandemi koşulları nedeniyle görev kabul etmeyen görevliler var.

Son seçimde partiler dahi sandık kullarından temsilcilerini PCR şartı nedeniyle geri çekti. Bu da tecrübesiz sandık görevlileri ile yapılacak bu en zor seçimde yanan oy sayısı daha da artabilir” dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, son genel seçimde günlerce oy sayan sandık görevlilerinin ‘bir daha asla’ dediğini de hatırlattı. Şahsi düşüncesine göre mevcut yasanın daha uygulanabilir hale getirilmesi için 3 alternatif olduğunu belirten Şefik, bu alternatiflerden birincisinin çarşaftan vazgeçip eski sisteme dönmek olduğunu kaydetti. Karma ve tercih oydan vazgeçmenin de bir diğer alternatif olduğunu ifade eden Narin Ferdi Şefik, “karma ve tercih oy kullanıldığı takdirde her bir oyun cetvellere dökülmesi 17-20 dakika sürüyor” dedi. Şefik, üçüncü alternatifin ise kontrol edilmesi zor olan ilçelerarası kısıtlamaların kaldırılması olduğunu söyledi.

Seçimin elektronik oylama ile yapılmasının da gündeme gelmesi gerektiğini kaydeden Şefik, bunun çalışmasının daha önce yapıldığını ancak maliyetinin yüksek bulunduğunu hatırlattı. Şefik, “elektronik oylama yapılması halinde hata sıfıra inecek ve irade tam anlamıyla sandığa yansımış olacak. Bu nedenle yeniden gündeme gelmesi gerekmektedir” dedi. Seçimin en erken ne zaman yapılabileceğine ilişkin de soruları yanıtlayan Şefik, Meclis karar aldıktan sonra yasal sürecin 60 gün olduğunu, ancak sürenin biraz daha kısalabileceğini dile getirdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, “ancak 48-50 günden daha az bir süre mümkün değil. Yapılması gereken çok iş var” dedi.