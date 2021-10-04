Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarına okkalı zam geldi: Lefkoşa-Gazimağusa 48'e dayandı

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının bilet fiyatlarına okkalı zam geldi. Son bir haftada bilet fiyatları ortalama 10 lira zamlanırken; Girne-Lefkoşa gidiş- geliş 15 liradan 30’a, Gazimağusa gidiş geliş 38 liradan 48’e yükseldi.

Bilet fiyatlarındaki artışın akaryakıta gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eski fiyatların geçersiz kalması etken oldu. Şehirlerarası ulaşımda aboneler, öğrenciler ve polisler için aylık bilet tutarında yüzde 10 indirim yapılırken, fiyat tarifesinde engelliler ve yaşı ilerlemiş kişiler için ayrı bir uygulama bulunmuyor.

Şehirlerarası dolmuşların kilometreye göre tek gidiş fiyatları şöyle; 11 kilometreye kadar (şehir içi) 6,91 lira 12-17 kilometre arası 10,24 lira 18-21 kilometre arası 12, 84 lira 22-24 kilometre arası 13,86 lira 25-27 kilometre arası 16,12 lira 28-30 kilometre arası 17,41 lira 31-38 kilometre arası 19,48 lira 39-46 kilometre arası 21,06 lira 47-52 kilometre arası 22,80 lira 53-57 kilometre arası 23,28 lira 58-57 kilometre arası 24,12 lira 72-87 kilometre arası 26, 62 lira 88-110 kilometre arası 27,791 lira 111-143 kilometre arası 29,73 lira 144-160 kilometre arası 31,51 lira.