‘’Sektörlerde Hala Öngörülebilir Bir Açılım Planı Sunulmamış Olması En Büyük Sorundur’’

“SEKTÖRLERE HALA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR AÇILIM PLANI SUNULMAMIŞ OLMASI EN BÜYÜK SORUNDUR”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, yaşanan bir yıllık pandemi tecrübesi nedeniyle artık daha istikrarlı bir döneme girilmesi gerektiğini söyledi. Katıldığı televizyon programında ekonomi ve sağlık konularında değerlendirmelerde bulunan Baybars, “Ülkemiz bir ada ülkesi, ekonomimiz ciddi anlamda etkilendi ve büyük bir daralma yaşıyoruz. Ülkenin iki lokomotif sektörü turizm ve yükseköğrenim bu süreçten çok etkilendi. Başbakanlık’ın önünde eylemde olan turizm emekçileri var. Sıkıntının en büyüğü; hala bu sektörlere öngörülebilir, planlı bir açılım süreci sunulmamış olmasıdır. Bazı eksiklerimiz olabilir ama sağlık altyapımız güçlendi, artık vakalarla mücadeleyi daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla, hükümetin açılıma ve ekonomiye daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Özel sektörler, turizm ve yüksek öğrenim konusunda atılan adımlara baktığımızda çok başarılı bir süreç yürütülmediğini görüyoruz” diye konuştu.

“GÜNÜBİRLİK POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMELİ, GÜVEN ORTAMI YARATILMALI”

2021’in ilk çeyreğinin tamamlandığını ve bütçe açığının giderek büyüdüğüne işaret eden HP Milletvekili, Türkiye’den de kaynak gelmediği için hükümetin sorumluluklarını yerine getirmekte geciktiğini belirtti. Baybars, Türkiye’yle imzalanan protokolün şartlarını yerine getirerek kaynak akışını sağlamanın dışında hükümetin ayrıca ülkenin yerel gelirlerini eski haline getirmek için ekonomiye can suyu olacak açılımları yapması gerektiğini vurguladı. Baybars açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Eğer devlet kaynak yaratıp özel sektörü denetlemezse, devletin kamu maliyesine para gelmez. Para gelmediği takdirde de ekonomi güçlenmez. Şu anda bunu sağlayacak bir yapı görmüyoruz. Turizm Bakanı turizmin açılması için tarih veriyor ama bu tarihe uymayan bir yapı var. Hükümeti devlet ciddiyetiyle davranmaya ve ekonomik krizden çıkmak için çabalamaya davet ediyorum. Hayat pahalılığı da durduruldu. Piyasaya akan para miktarını düşürdüğünüz takdirde gelir de toplanamıyor. Bu kısır döngü içinde ekonomi daralıyor ve vatandaş yükümlülükleri hiç yerine getiremez hale geliyor. İnsanlarda bir güvensizlik oluştuğunda ne yatırım yapıyor ne de parasını harcıyor. Günübirlik politikalardan vazgeçip orta vadeli açılımlarla yatırımcıya ve özel sektöre önünü görebilecek bir eylem planı oluşturulmalı. Hükümet kendi iç kavgalarından vazgeçip toplumu düşünmelidir.”

“SAYISI ARTAN KADIN İŞSİZLER İÇİN DESTEK PAKETİ HAZIRLANMALI”

Kapanmayla birlikte kadın işsizlik oranının çok daha arttığının altını çizen Ayşegül Baybars, bu süreçte ev içi hizmetleri daha artan kadınların daha dezavantajlı durumda olduklarını söyledi. Evdeki çocukların, varsa engellinin veya yaşlıların bakımı için işten çıkmak zorunda olan kadınların olduğunu ifade eden Baybars, kadınlara ve gençlere ayrı destek programlarının yapılmasının gerektiğini aktardı. Dünyada buna çok örnek bulunduğunu da sözlerine ekleyen HP Milletvekili, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalışma Bakanlığı, kadınlar ve gençler için destek paketi hazırlamaya ağırlık vermelidir. Çünkü işsizlik rakamlarına baktığımızda işsiz kadın sayısının arttığını görüyoruz. Ailenin gelir elde etmesi anlamında da düşüş yaşanıyor. Kadının ekonomik bağımsızlığı açısından da sıkıntı oluyor. Ev içi şiddet olayları da artabiliyor. Bizim sosyal devlet anlayışıyla birlikte sosyal hizmet alanında da gelişmemiz gerekiyor.”