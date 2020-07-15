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Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi

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Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi
Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK üyesi bazı isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a , “Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun” teklifinde bulunduğunu söyledi. Selvi, Erdoğan'ın buna “Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak” karşılığını verdiğini aktardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Ayasofya’da protokol olmaz' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "AK Parti MKYK toplantısı Ayasofya kararının ardından yapıldığı için toplantıya haliyle bu konu damgasını vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğu gözlerden kaçmıyor" diye başladı.

Selvi şöyle devam etti:

"Ayasofya’nın cami olarak açılacağı 24 Temmuz günü için siyasi parti liderlerinin davet edilip edilmemesi konusu tartışmaya açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan  önerileri dinledikten sonra 'İslam inancında ezan zaten namaza davettir. Bunu protokole bağlamak doğru değildir. Gelenin başımız üstünde yeri var' diyor. Böylece camiye protokol girmiyor.

'Hutbeyi siz okuyun' talebine ne yanıt verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak açılması kararının çıktığı gün, 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı arzu ediyoruz' diyenlere 'O kadar da değil' karşılığını vermişti. AK Parti MKYK’dan bazı isimler Erdoğan’a, 'Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun' teklifinde bulunuyorlar. Erdoğan, 'Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak' diyor.

Erdoğan’ın ayrıca Ayasofya Camisi’yle ilgili süreci artık Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöneteceğini söylüyor. Erdoğan, Ayasofya’nın açılışına çocukları ve torunları ile birlikte katılacak. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldıracak.

Ayasofya'nın freskleri nasıl kapatılacak?

Ayasofya Camisi’nde namaz kılınacağı zaman fresklerin üzerinin nasıl kapatılacağı tartışma konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya’daki resimlerin namaza bir engel teşkil etmediğini ancak Müslümanların namazlarını huşu içinde kılması için namaz vakitlerinde kapatılacağını açıkladı. Bu konu Cumhurbaşkanı  Erdoğan’a da soruluyor.

Erdoğan, 'Sadece ibadet sırasında bu resimlerin üzeri kapatılacak. Burada iki yöntem var. Biri perdeyle kapatılması ama araştırıyoruz, bu konuda yeni teknikler gelişmiş. Özellikle Avrupa’da bazı müzelerde sanat eserine zarar vermeden belli bir süreliğine karartma uygulayan sistemler varmış. Onu getireceğiz' demiş.

Erken seçim var mı?

Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK’daki bir değerlendirmesini paylaşmak istiyorum. Pandemi nedeniyle AK Parti’nin kongre sürecine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük kongrede güçlü bir MKYK oluşturacağız. 2023 seçimlerine bu MKYK ile gireceğiz. O açıdan çok önemli. Çünkü 2023 seçimlerine partimizi bu MKYK hazırlayacak. Seçimler 2023’te olacak. Erken seçim yok' diyor."

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