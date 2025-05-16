Semizotunda tavsiye dışı, kapya ve acı biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, yerli ürünlerden semizotunda tavsiye dışı, üç farklı üreticiye ait kapya biber ve acı biberde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde, ithal ürünlerden alınan 34 numunenin 31’i temiz çıkarken, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd. Şti.’ye ait çilek ve kapya biber firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, Halil Kasap Paz. Ltd’e ait kapya biber ise imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 10’u temiz çıkarken, 3 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü, 1 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa sakini Ümit Coşkun’a ait kapya biber ve Tatlısu köyü sakini Nejla Çil’e ait acı biber imha edilirken, Bostancı köyü sakini Hasan Bafkanlı’ya ait kapya biberin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Mağusa sakini Mustafa Coşkun’a ait semiz otu da imha edildi.