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Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı

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Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Sendikal Platform Başbakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı

 Sendikal Platform, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, devlete son yapılan istihdamları eleştirdi ve istihdamlarla ilgili detaylı bilgi istedi. 

Sendikal Platform, istihdamlarla ilgili Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay adına hazırlanan mektupları da ilgili yerlere sundu. 

Başbakanlık önünde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün burada olmalarının sebebinin; “hükümetin partizanca ve adaletsizce yaptığı istihdamlar” olduğunu söyledi. 

Ülkede pandemi dolayısıyla da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve insanların geçim sıkıntılarına işaret eden Bengihan, hükümetin bu sorunları çözmek yerine kendi yandaşlarını partizanca istihdam yaptığını ve devlet bütçesine 15 milyon TL ek külfet yarattığını savundu. 

Tatar ve Özersay'ı eleştiren Bengihan, "ahbap çavuş istihdam modeli" ile ülkenin ve gençliğin geleceğine kötülük yapıldığını iddia ederek, hükümetin umut hırsızlığı yapmasına eylemler ve hukuk yönünden izin vermeyeceklerini kaydetti. 

Sendikal Platform adına Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a hitaben yazılan mektubu, KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel okudu. 

Mektupta; ülkenin içinde bulunduğu durum ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile beklentilerine dikkat çekilerek, bu ortamda bile kamu kaynaklarının yapılan istihdamlarla "rüşvet" olarak dağıtıldığı savunuldu. 

Sendikal Platform, bu çerçevede, bu dönemde hangi dal altında yapıldığına bakılmaksızın, devlete yapılan her bir istihdamın nereye yapıldığı, istihdam edilenlerin kimler olduğunu kendilerine yazılı olarak verilmesini İyi İdare Yasası ve ilgili mevzuata göre talep etti. 

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