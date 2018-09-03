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Sendikal Platform önerilerini Yarın Başbakan'a sunacak

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Sendikal Platform, ülkedeki ekonomik sıkıntının aşılabilmesi için hazırladığı önerileri yarın Başbakan Tufan Erhürman’a sunacak ve bu önerileri kamuoyuyla paylaşılacak.
Sendikal Platform önerilerini Yarın Başbakan'a sunacak

Sendikal Platform, ülkedeki ekonomik sıkıntının aşılabilmesi için hazırladığı önerileri yarın Başbakan Tufan Erhürman’a sunacak ve bu önerileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz haftalarda ilgili tarafların katılımıyla ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması için gerçekleştirilen çalıştaydan çıkan önerileri yarın saat 10.00’da Başbakan Tufan Erhürman’a ileteceklerini belirtti.

Bengihan’ın açıklamasına göre, söz konusu öneriler yarın saat 11.00’de KTAMS toplantı salonunda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla da paylaşılacak.

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