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Şener Elcil: “Tatar seçilmedi, Türkiye tarafından atandı”

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Kıbrıslı Yurtseverler Hareketi, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türkler'in siyasi iradesini temsil etmediğini belirterek, Tatar’la aynı görüşte olmadıklarını açıkladı.
Şener Elcil: “Tatar seçilmedi, Türkiye tarafından atandı”

Kıbrıslı Yurtseverler Hareketi temsilcileri, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Tatar seçilmedi, Türkiye tarafından atandı”

Hareket adına konuşan Şener Elcil, “Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk siyasi iradesini temsil ettiğine inanmıyoruz” dedi ve 2020’de Ankara’nın seçimlere müdahale ettiğini vurgulayarak, “(Ersin) Tatar seçilmedi, Türkiye tarafından atandı ve Cenevre’de Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Burada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak bulunuyoruz”

Ayrıca, yerleşimciler sorununun ve nüfus transferinin Kıbrıslıtürkler ve demografik yapı için ciddî bir tehdit oluşturduğunu belirten Şener Elcil, “Burada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak bulunuyoruz. Cumhuriyete saygı duyuyoruz. Hepimiz Kıbrıslıyız ve çözüm, Kıbrıs kimliğine ve Kıbrıs’ın çıkarlarına dayanmalı” dedi.

Elcil, Kıbrıs’ın kuzeyinde kontrolsüz bir şekilde “vatandaşlık” dağıtılmasına dikkat çekerek, ekim ayındaki “seçimler” öncesinde son 3 yılda 20.000’den fazla kişiye “vatandaşlık” verildiğini ve bu “seçimlerde” de Türkiye’nin kazananı önceden belirlediğini ifade etti.

“Avrupa değerlerinin anlaşma taslağına dâhil edilmesini talep ediyoruz”

Kıbrıs Yurtseverler Hareketi adına konuşan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) lideri İzzet İzcan, Hristodulidis’e Cenevre toplantısı öncesinde olumlu ve yapıcı bir tutum sürdürmeleri gerektiğini ilettiklerini ve toplantıdan olumlu bir sonuç beklediklerini ifade ederek “Zorlukların farkındayız. Ancak tek bir ada, BM kararları, üst düzey anlaşmalar ve tüm Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti edecek federal bir çözüme kararlıyız. Ve tabii ki Avrupalıyız. Avrupa değerlerinin anlaşma taslağına dâhil edilmesini talep ediyoruz” diye ekledi.

“Tatar’la aynı görüşte değiliz”

İzcan, Tatar’ın “Türkiye ve Erdoğan’ın politikaları doğrultusunda konuştuğunu” belirterek, “onunla aynı görüşte değiliz; politikalarını desteklemiyoruz ve bu zirvenin olumlu bir sonuçla tamamlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık ve eğitim konuları da görüşüldü

Kıbrıs Yurtseverler Hareketi adına konuşan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı da Nikos Hristodulidis ile bazı Güven Artırıcı Önlemlerin yanı sıra, Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlık sisteminin çok kötü durumda olması nedeniyle Genel Sağlık Sistemine (GeSY) ekonomik katkı taleplerini görüştüklerini belirtti. Kanatlı ayrıca, toplumun çöküş yaşadığını ve eğitim sisteminin de ciddî sorunlarla karşı karşıya olduğunu ekledi.

Kıbrıs Yurtseveler Hareketi, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in iki hafta içinde kendileriyle tekrar görüşme sözü verdiğini de açıkladı.

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