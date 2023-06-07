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Şenkul uyardı!

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne genelinde yapımı devam eden veya yarım kalan inşaatların dış ve iç güvenlik önlemleri konusunda öneli açıklamalarda bulundu.
Şenkul uyardı!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kent genelinde faal veya yarım kalan inşaatlar konusunda uyarıda bulundu. Bölgede inşaatı devam eden veya herhangi bir nedenle yarım kalmış inşaat ve yapıların dış ve iç güvenlik kontrollerinden, ilgili bina sahibinin sorumlu olduğunu hatırlatan Şenkul, bu noktada hiçbir zafiyet gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

İnşaat dış ve iç güvenlik konusunda sorun görülen noktalarla ilgili Girne Belediyesi’nin ilgili kişiye bildirim yapacağını dile getiren Şenkul, hali hazırda devam eden uygulama ile ilgili bildirim yapılması itibarı ile gerekli güvenlik önlemlerinin derhal alınmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Konu ile ilgili vatandaşlara da görev düştüğünü hatırlatan Şenkul, dış ve iç güvenlik eksikliği görülen binaların Alo 185 hattı veya Girne Belediyesi Kent Güvenlik Birimi’ne bildirmelerinin önemine işaret etti. Şenkul, “Yarın keşke dememek için bugün gereken önlemleri almak zorundayız…” şeklinde konuştu.

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