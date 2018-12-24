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"Şenlik Çıkmazı" büyük ilgi gördü

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Güzelyurt Belediyesi’nin 16 Ekim -21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği XV. Tiyatro Günleri Güzelyurt Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Şenlik Çıkmazı” adlı komedi oyunuyla sona erdi.
"Şenlik Çıkmazı" büyük ilgi gördü

21 ve 22 Aralık tarihlerinde Güzelyurt AKM’de sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Şenlik Çıkmazı yoğun ilgi üzerine Ocak ayı içerisinde yeniden sahne alacak.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oyunun sonunda oyunun yönetmeni Bekir Kara ve oyunun yazarı Erkan Gündüz’e teşekkür plaketi takdim etti.

Oyun hakkında:

Erkan Gündüz’ün yazdığı, Bekir Kara’nın yönettiği oyunda ‘Şen Mahalle, eski bir roman mahallesidir. Yol geçmez, insan görmez bu mahallede artık ne bir darbuka vuruyor ne de çocuklar sokaklarında oynuyordur. Herkes başka bir hayal ve umutla mahalleden birer birer ayrılmış ve o neşeli günler tarihe karışmıştır. Fakat gidenlere rağmen kalanlarda vardır. Mahallenin ağabeyi Süleyman ve ona uyan birkaç aile, tüm olumsuzluklara rağmen gitmeyi düşünmüyorlardır. Çünkü yıllara yenik düşen o gizemli evde, yarınlara ümitle bakmalarını sağlayan bir sır gizlidir. Bu sır ise onları birbirine daha çok kenetliyordur. Lakin bu durum uzun sürmeyecektir. Kentsel dönüşüm ile mahallerinin yıkılacağını öğrenen Süleyman ve diğer Romanlar, hem sırlarını hem de mahallelerini korumak için bir çare aramaya başlarlar.

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