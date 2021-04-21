Sennaroğlu: Danışma Kurulu yarın yeniden toplanacak

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu BRT'de açıklamalar yaptı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

İşte açıklamalardan satır başları;

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu bugün danışma toplantısını çağırdım. Muhalefet AD-HOC komitenin oluşumunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiler.

Meclisin hukukçuları iç tüzüğü aykırı olmadığını belirttiler. Tabi hukukta yorum önemlidir. Bu tartışmalar devam eddi.

Hükümet tarafının görüşleri ise bu konunun Anayasa'ya aykırı olmadığıdır. Muhalefet ise bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söylüyor.,

Ben Meclis başkanıyım çok fazla taraf olmak istemiyorum.

Nasıl bir yol izleyecek?

İç Tüzük şunu öneriyor, Meclis başkanının önerisi ile danışma kurulu karar alarak ADHOC komiteler oluşturulabilir. Ama muhalefet ADHOC komite kurulmasına karşı.

ADHOC komiteye geçtiği zaman hükümetin önerisi gibi olursa çoğunluk hükümet tarafına geçer. 5 Hükümet 4 muhalefet olur.

Hükümet diyor ki Genel Kurul'da 27 milletvekili hükümete desteği var diyor.

Sennaroğlu son sözü söyleyecek olan yer Genel Kuruldur.

Danışma Kurulu 'nu yarın toplantıya çağırdım.

Danışma Kurulu 4 kişiden oluşur. Bir Ben, Bir UBP Bir CTP Bir de HP temsilcisi var. Bugün öğleden sonra Danışma Kurulnu toplantıya çağırdım ancak sadece UBP katıldı. Nisap olmadı.