  • BIST 1.331
  • Altın 471,123
  • Dolar 8,1821
  • Euro 9,8423
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun

Sennaroğlu: Danışma Kurulu yarın yeniden toplanacak

» »
Sennaroğlu: Danışma Kurulu yarın yeniden toplanacak
Sennaroğlu: Danışma Kurulu yarın yeniden toplanacak

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu  BRT'de açıklamalar yaptı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

İşte açıklamalardan satır başları;

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu bugün danışma toplantısını çağırdım. Muhalefet AD-HOC komitenin oluşumunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiler.

Meclisin hukukçuları iç tüzüğü aykırı olmadığını belirttiler. Tabi hukukta yorum önemlidir. Bu tartışmalar devam eddi.

Hükümet tarafının görüşleri ise bu konunun Anayasa'ya aykırı olmadığıdır. Muhalefet ise bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söylüyor.,

Ben Meclis başkanıyım çok fazla taraf olmak istemiyorum. 

 

Nasıl bir yol izleyecek?

İç Tüzük şunu öneriyor, Meclis başkanının önerisi ile danışma kurulu karar alarak ADHOC komiteler oluşturulabilir. Ama muhalefet ADHOC komite kurulmasına karşı.

ADHOC komiteye geçtiği zaman hükümetin önerisi gibi olursa çoğunluk hükümet tarafına geçer. 5 Hükümet 4 muhalefet olur.

Hükümet diyor ki Genel Kurul'da 27 milletvekili hükümete desteği var diyor.

Sennaroğlu son sözü söyleyecek olan yer Genel  Kuruldur.

 

Danışma Kurulu 'nu yarın toplantıya çağırdım.

Danışma Kurulu 4 kişiden oluşur. Bir Ben, Bir UBP Bir CTP Bir de HP temsilcisi var.  Bugün öğleden sonra Danışma Kurulnu toplantıya çağırdım ancak sadece UBP katıldı. Nisap olmadı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 sağlık merkezinde yarından itibaren aşılanmalar başlanacak21 Nisan 2021 Çarşamba 17:03
  • BES Pazartesi İş Bırakacağını Açıkladı21 Nisan 2021 Çarşamba 17:00
  • Tarihi Osmanlı Konağı Restore Edilerek Değirmenliğe Kazandırılacak21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
  • Süt bedelleri ödeniyor21 Nisan 2021 Çarşamba 15:58
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Cenevre öncesi hazırlık toplantısı21 Nisan 2021 Çarşamba 15:49
  • Cumartesi “İki Toplumlu Barış Etkinliği” Düzenlenecek21 Nisan 2021 Çarşamba 15:47
  • Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil’den ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' Dizisi Yorumu21 Nisan 2021 Çarşamba 15:43
  • CTP’den Guterres’e mektup21 Nisan 2021 Çarşamba 15:23
  • KTAMS: “4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 3 Bin 920 TL”21 Nisan 2021 Çarşamba 15:19
  • CYPFRUVEX Mandora Bakiyelerini Ödüyor21 Nisan 2021 Çarşamba 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti