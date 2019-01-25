  • BIST 101.587
  • Altın 218,086
  • Dolar 5,2778
  • Euro 5,9805
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Sennaroğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

» »
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu,Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı köylerde ev ziyaretleri başlattı.
Sennaroğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu,Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı köylerde ev ziyaretleri başlattı.

Her köyü adım adım gezerek ev ziyaretleri yapan Sennaroğlu, halkın sorunlarını yakından dinleme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Tuzluca köyünde rüzgâr ve şiddetli yağışlar nedeniyle hasara uğrayan ailelere ziyaret gerçekleştiren Sennaroğlu, yıkılan ağılları da yakından inceleyerek hasarın tesbiti konusunda bilgi aldı.

Sennaroğlu, yaşanan doğal felaketin boyutu noktasında zarar gören ağıllara Belediye olarak üstlerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.

Ayırca hasta yatağında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek, onların ihtiyaçları konusunda istişare eden Sennaroğlu, Belediye olarak sağlık ekiplerinin düzenli olarak yaşlılara evlerinde hizmet verildiğini hatırlatarak, ‘’yaşlılarımız bizim herşeyimizdir, onların sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen desteği ve yardımı yapıyoruz. Sorunlarını yakından dinleme fırsatı bulduğumuz vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, gereken hizmeti vermeye çalışıyoruz. Amacımız herkesin sorununa bire bir müdahale ederek, bu sorunları en aza indirmektir. Bu şekilde hem belde halkımız rahatlayacak hem de belediyemiz daha sistemli ve rantabl bir hizmet verecektir.’’ dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi25 Ocak 2019 Cuma 12:00
  • Sennaroğlu ev ziyaretlerine devam ediyor25 Ocak 2019 Cuma 11:55
  • ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik25 Ocak 2019 Cuma 11:50
  • Paylaşım Mutfağı ve sokak hayvanları için araç alındı25 Ocak 2019 Cuma 11:40
  • Eziç android ve AppStore'da25 Ocak 2019 Cuma 11:39
  • Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu Yeni Mezunlar Verdi25 Ocak 2019 Cuma 11:35
  • Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu öğrencileri başarı belgelerini aldı25 Ocak 2019 Cuma 11:30
  • Sarıçizmeli: Plajı ve Büfeyi Belediye çalıştırmaya devam edecek!25 Ocak 2019 Cuma 11:04
  • YKP Avrupa Sol Parti toplantılarına katılıyor25 Ocak 2019 Cuma 10:50
  • Çavuşoğlu’nun KKTC’yi ziyaret programı25 Ocak 2019 Cuma 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti