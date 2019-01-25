Sennaroğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu,Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı köylerde ev ziyaretleri başlattı.

Her köyü adım adım gezerek ev ziyaretleri yapan Sennaroğlu, halkın sorunlarını yakından dinleme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Tuzluca köyünde rüzgâr ve şiddetli yağışlar nedeniyle hasara uğrayan ailelere ziyaret gerçekleştiren Sennaroğlu, yıkılan ağılları da yakından inceleyerek hasarın tesbiti konusunda bilgi aldı.

Sennaroğlu, yaşanan doğal felaketin boyutu noktasında zarar gören ağıllara Belediye olarak üstlerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.

Ayırca hasta yatağında ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek, onların ihtiyaçları konusunda istişare eden Sennaroğlu, Belediye olarak sağlık ekiplerinin düzenli olarak yaşlılara evlerinde hizmet verildiğini hatırlatarak, ‘’yaşlılarımız bizim herşeyimizdir, onların sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen desteği ve yardımı yapıyoruz. Sorunlarını yakından dinleme fırsatı bulduğumuz vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, gereken hizmeti vermeye çalışıyoruz. Amacımız herkesin sorununa bire bir müdahale ederek, bu sorunları en aza indirmektir. Bu şekilde hem belde halkımız rahatlayacak hem de belediyemiz daha sistemli ve rantabl bir hizmet verecektir.’’ dedi.