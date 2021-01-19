Sennaroğlu: Önceliğimiz, Covid sürecinde gereken yasaların hazırlanması olacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’nin Meclis’te yayınlanan “50+1” Programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başkan seçilmesi ile ilgili süreci hatırlatan Sennaroğlu, önceden üç UBP’li vekilin Başkanlık için aday olduğunu, Resmiye Canaltay’ın aday olarak gösterildiğini ancak seçilemediğini, partinin yetkili organlarından kendisine adaylık geldiğini ve ortak kararla bu onurlu görevi üstlendiğini söyledi.

Sennaroğlu, “Adaylık, benim için olmazsa olmaz değildi. Öyle olsa, önceden ben de aday adayı olurdum. Tüm arkadaşlar bu işe olur verdiler ve benim bu göreve gelmemi arzu ettiler. Dün de 26 kabul oyuyla, Meclis Başkanlığım onaylandı. tüm Milletvekili arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

Resmiye Canaltay’ın kendisini kutlamasının hatırlatılması üzerine Sennaroğlu, “Resmiye Hanımın davranışı büyük bir olgunluk. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Aramızda hiçbir sorun yok” şeklinde konuştu. TBMM Başkanı Şentop’un kendisini arayarak tebrik ettiğini ifade eden Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de bu sabah tebrik mesajını ilettiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da kendisi ile iletişime geçeceğini aktardı. Sennaroğlu, bütçe maratonunun sona ermesinin ardından Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Meclis’in üretkenliği ve öngörülerinin sorulması üzerine de, “Ben Büyükkonuk’ta kalıyorum. Saat 08.30’da yola çıkıyorum, 09.30’da Meclis’te oluyorum. Meclis’in saat 10.00’da toplanması gerekiyor ama uzun zamandır vaktinde açılmıyor. En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması” dedi. Ülkede covid süreci ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Sennaroğlu, “ Meclis de bu sürecin önemli unsurlarından birisidir. Göreve gelir gelmez, Hukuk Siyasi İşler Komitesi’nin gündeminde bulunan 500 Yataklı Yeni Hastanenin yasası ile ilgili bilgi aldım. Bunu acilen geçirmemiz gerekir. Covid ile mücadelede ve bu süreçle paralel olarak ekonomi ile ilgili geçirilmesi gereken yasalar önceliğimiz olacaktır. Bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı