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Serbest bırakılan Boğaziçili öğrencilerden Şeyma Altundal: Devlete değil, Allah’a kul olduğumuz için buradayız

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Serbest bırakılan Boğaziçili öğrencilerden Şeyma Altundal: Devlete değil, Allah’a kul olduğumuz için buradayız. Gözaltına alınan 51 öğrenci de serbest bırakıldı
Serbest bırakılan Boğaziçili öğrencilerden Şeyma Altundal: Devlete değil, Allah’a kul olduğumuz için buradayız

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alınan 51 öğrencinin hepsi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrencilerden Şeyma Altundal, karar sonrası yaptığı açıklamada "Devlete değil yalnızca Allah’a kul olduğumuz ve tek otorite onu bildiğimiz için buradayız" diye konuştu. 

"Nezarethaneye girdiğimde bir tabela gördüm, 'Haklarınızı biliyor musunuz?" diyen Altundal, "Haklarımızı bildiğimiz ve onları dile getirmekten çekinmediğimiz için buradayız. Devlete değil yalnızca Allah’a kul olduğumuz ve tek otorite onu bildiğimiz için buradayız!’ dedi.

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