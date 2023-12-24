Serdar Denktaş: Masaya BM kriterlerinin dışına çıkmayacak yeni önerilerle oturmamız gerekiyor

KKTC Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’nın gerçekleştirdiği “Kıbrıs Sorununda Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?” başlıklı sunumunda seçenekli bir eylem planı çerçevesinde uygulanabilir çözüm önerilerini paylaşan KKTC Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekti.

KKTC Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, 21 Aralık 2023’te TEPAV’ın ev sahipliğinde “Kıbrıs Sorununda Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum kapsamında, Kıbrıs Olaylarının başlangıcının 60. yılında, seçenekli bir eylem planı çerçevesinde uygulanabilir çözüm önerilerini paylaşan Denktaş, yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreter temsilcisinin atanmasının, Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir sürecin başlayabileceğini işaret ettiğini söyledi.

“Bu süreçte açılacak diplomatik kanalları kullanarak BM’nin ilgili kriterlerinin dışına çıkmayacak yeni önerilerle masaya oturmamız gerekmektedir” diyen Denktaş, ilerleyen dönemde hem iç hem de dış alanda KKTC’nin yapması gerekenlerle ilgili düşüncelerini de belirtti.