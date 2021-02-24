  • BIST 1.491
  • Altın 415,364
  • Dolar 7,2322
  • Euro 8,7724
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Serhat Ilıcan 18 ay hapis yatacak

» »
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Başkan Gazi açıklandı.
Serhat Ilıcan 18 ay hapis yatacak

Lefkoşa'da Ekim 2020 tarihinde tasarrufunda 37 gram hintkeneviri ve 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu madde bulunan ve söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs'ta bağlantısı bulunan birisinden satın aldığı tespit edilerek aleyhine dava getirilen sanık Serhat Ilıcan aleyhindeki karar dün açıklandı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Başkan Gazi açıklandı. Gazi, uyuşturucu madde tasarrufu suçunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve bu suçların önüne geçilebilmesi için kamu yararı düşünülerek caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini dile getirerek, denetimli serbestlik talebinde bulunan sanığın tasarrufunda azami miktarın 3 katı madde bulunduğuna dikkat çekti. Gazi, benzer suçlardan sabıkası bulunan sanığın aleyhine getirilen davalardan 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

mahkeme---narkotik-karar.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak24 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
  • Erhürman:“Eğer bir daha seçime müdahale olursa, seçimden çekiliriz”24 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
  • Silahla yakalanan şahısa 4 sene hapis cezası!24 Şubat 2021 Çarşamba 16:58
  • TUTDER’den çağrı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:17
  • Cumhuriyet Meclisi Yarın Toplanacak24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43
  • Hür-İş ve BASS’tan açıklama24 Şubat 2021 Çarşamba 15:28
  • Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Kapalı Maraş yeniden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor24 Şubat 2021 Çarşamba 15:25
  • Oğuz: “Borçlanma sadece maaş ödemesi için değil…’’24 Şubat 2021 Çarşamba 15:10
  • Caner: Engelli insanımızın aşı takviminde yer almamasının vebalini elbet ödersiniz!24 Şubat 2021 Çarşamba 15:00
  • Erhürman:“Yapacağınız tek bir şey var, bırakın ve gidin”24 Şubat 2021 Çarşamba 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti