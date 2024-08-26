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Serin ve yağışlı hava etkili olacak

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Serin ve yağışlı hava etkili olacak
Serin ve yağışlı hava etkili olacak

Havanın bugün az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölge bugün alçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin, nemli hava kütlesi etkili olacak. Havanın az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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