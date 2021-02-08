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Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

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Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen uygulama, sohbet odalarında insanların yazışmadan, konuşarak belli konular üzerinde fikir alışverişi yapmasına olanak sağlıyordu
Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

Twitter ve Facebook gibi Çin devletinin kontrolünde olmayan sosyal medya uygulamalarının yasaklı olduğu Çin'de Clubhouse büyük ilgi görmeye başlamıştı.

Uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetimi endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına olanak sağlamıştı.

ÇİN'DE POPÜLER HALE GELMİŞTİ

Uygulamanın ses kayıtlarını tutmaması, Çinli kullanıcıların devlet gözetimi endişesi olmadan Çin sosyal medyasında sansürlenen konuları tartışmasına olanak sağlamıştı.

Uygulama yasaklanmadan önce Çin'de o kadar popülerleşti ki, Financial Times gazetesi Clubhouse davetiyelerinin internette 77 dolara kadar alıcı bulduğunu yazdı.

Çin sosyal medyasını takip eden uzmanlar, uygulamanın kısa süre içinde kaldırılmasından endişe ettiklerini dile getiriyordu.

Uygulamanın Çin'deki geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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