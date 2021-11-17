  • BIST 1.707,040
  • Altın 636,35
  • Dolar 10,6023
  • Euro 12,0097
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sevindirici bir araştırma sonucu: "Çay ve kahve tüketimi..."

» »
Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, çay ve kahve tüketiminin felç ve demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Sevindirici bir araştırma sonucu: "Çay ve kahve tüketimi..."

Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, çay ve kahve tüketiminin felç ve demansa olan etkisi incelendi.

Türünün en büyüğü olan araştırmada, 50 ila 74 yaş arasındaki 365 bin kişi 10 yıldan uzun bir süre takip edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesi'nden Yuan Zhang ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılar, UK Biobank'a ne kadar kahve ve çay tükettiklerini bildirdi.

Araştırma boyunca katılımcıların 5 bin 79'unda demans gelişti ve 10 bin 53'ü de en az bir kez felç geçirdi.

Araştırmacılar, günde 2 ila 3 fincan kahve, 3 ila 5 fincan çay ya da 4 ila 6 fincan kahve ve çayı bir arada içen kişilerin felç geçirme ya da demans olma riskinin oldukça düşük olduğunu tespit etti.

Günde 2 ila 3 fincan kahve ve 2 ila 3 fincan çay içenlerin felç geçirme riskinin yüzde 32 ve demans yaşama riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu belirlendi.

Sonuçları 'Plos Medicine' dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, "Bulgularımız, kahve ve çayın ayrı ayrı veya birlikte orta düzeyde tüketilmesinin daha düşük felç ve demans riski ile ilişkili olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

 

Sputnik.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Dakota Johnson'dan ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a dair taciz itirafı!15 Kasım 2021 Pazartesi 22:38
  • İşte Twitter'da gündem olan eğlenceli video! Tanınmış kişiler de alıntıladı!15 Kasım 2021 Pazartesi 21:45
  • Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası!14 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor14 Kasım 2021 Pazar 21:03
  • Bilim insanları: "Maalesef bu gerçeği herkes bilmeli"14 Kasım 2021 Pazar 20:56
  • 2045’te 783 milyon kişi diyabetli olacak14 Kasım 2021 Pazar 20:01
  • Rüyalar Tasarlanabilir Mi14 Kasım 2021 Pazar 17:26
  • Vasilik resmen sona erdi… Britney Spears 14 yıl sonra özgür13 Kasım 2021 Cumartesi 11:36
  • Yeni Zelanda Başbakanı’na canlı yayın sürprizi!12 Kasım 2021 Cuma 22:16
  • Kara Cuma (Black Friday) nedir? Nasıl ortaya çıktı?12 Kasım 2021 Cuma 21:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti