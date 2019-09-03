Şeyh Nazım’ın oğulları borcu kabul ediyor

Merhum Şeyh Nazım’ın ölmeden önce bir kuyumcudan aldığı toplam 880 bin Euro değerindeki altınların parasını ödememesi konusunda oğullarının bu borcun olduğunu kabul ettiği ancak ödemeye niyetli olmadıkları öğrenildi

Nakşibendi tarikatının lideri merhum Şeyh Nazım’ın ölmeden önce 2006-2009 yılları arasında İstanbul’da bir kuyumcudan aldığı toplam 880 bin Euro değerindeki altınların parasını ödemediği yönündeki iddialarla ilgili Şeyh Nazım’ın oğullarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Şeyh Nazım’ın oğulları Şeyh Mehmet Nazım Adil ve Şeyh Bahattin Adil El-Hakkani’nin söz konusu borcun olduğunu kabul ettiği ancak ödeme yapma niyetinde olmadıkları öğrenildi. İstanbul’da uzun yıllardır kuyumculuk işiyle uğraşan Zeynel Çimen, Şeyh Nazım’ın hayatı kaybetmesinin ardından altınların parasını istemek için adaya geldiğini ancak dergahta Şeyh Nazım’ın oğullarıyla görüştürülmesine izin verilmediğini söylemişti.

Zeynel Çimen, parayı talep etmesi nedeniyle 2008 yılında dergah önünde merhum Şeyh Nazım’ın ailesi tarafından darp edildiğini belirtmişti. Şeyh Nazım’a hayatta iken 600 bin Euro değerinde Osmanlı altını sattığını ancak bu parayı alamadığını belirten Zeynel Çimen, ayrıca Şeyh Nazım’ın Malezya Kralına hediye olarak gönderdiği 280 bin Euro değerindeki altını da kendisinden aldığını ancak bu parayı tahsil edemediğini ifade etmişti. Şeyh Nazım’ın torunlarıyla iletişim kurduklarını ve bu konuyu ilettiklerinde “Şeyh efendinin borçları bizi ilgilendirmez” yanıtı aldıklarını ifade eden Zeynel Çimen, çok büyük mağduriyet yaşadığını anlatmıştı. Toplam 880 bin Euro değerindeki altınların parasını almak için avukatı aracılığıyla da girişim yaptıklarını açıklayan Zeynel Çimen, bu girişimin de sonuçsuz kaldığını vurgulamıştı.



