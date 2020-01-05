Şeyma Subaşı’ndan THY’ye çağrı: Bizi bu çileden kurtarın... İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız

Şeyma Subaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) çağrıda bulunarak, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız" dedi.

Sık sık yurtdışına tatile giden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından THY’ye seslendi. Arkadaşı Serenay Tetik’le birlikte İbiza’ya giden Subaşı, 9 saat süren yolculuğunun ardından bir hikâye paylaştı.

Subaşı, “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor” diye konuştu. Subaşı, Haziran ayında uçuşların başlayacağını söyledi.