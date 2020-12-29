Şht. Tuncer İlkokulunda ‘Pozitif’ paniği

Lefkoşa Şht. Tuncer İlkokulunda, bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonrasında panik yaşandı. 11’er iki grup halinde, okula giden öğrenciler arasında bulunan bir çocuğun artan sıcaklığı sonrasında, yapılan PCR testtinin pozitif çıkması üzerine, okul idaresi, öğrencilerin ailelerine gönderdiği bildiride, çocuklarını okuldan almalarını istendi.

Şehit Tuncer İlkokulu 3 D sınıfında meydana gelen olaydan sonra, ailelerin çocuklarını okuldan alarak, PCR testi için hastaneye başvurmaya başladıkları öğrenildi. Bir öğrencinin annesi (İsmi bizde mahfuz) Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine aileler olarak büyük travma yaşadık. Okul idaresinin bize gönderdiği ve sizlere ulaştırdığım bildiride, sayın veliler çocuğunuzun grubunda bir öğrencide pozitif çıkmıştır. Çocuklarınızı acil olarak okuldan almanız gerekmektedir denilmesi üzerine hemen okula gittim. Oğlumu alıp şuanda PCR testi için hastaneye götürüyorum dedi.