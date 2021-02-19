Siber:“Aşıya ulaştık organizede sıkıntı yaşıyoruz”

Dr. Sibel Siber, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Mutantı tespit eden kitler konusu ne oldu?”

Ülkede görüldüğü açıklanan mutasyonlu virüsle ilgili konuşan Siber, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Cerrah Paşa’da yapılan analizlerde mutasyonlu virüs olduğu açıklandı ardından bu virüsü tespit eden kitlerin geleceği söylendi ancak daha sonra bir gelişme yaşanmadı. Test kitleri getirildi mi?” diye sordu.

“AB 12 Euro, İsrail 23 Euro ödüyor”

Aşıya ve teste ulaşmada dünya genelinde sorun yaşandığına ve Avrupa Birliği’nin, PCR testi ve aşılamada sınıfta kaldığına vurgu yapan Siber, “Almanya 60 milyonda 4 milyonu aşılayabildi. AB’den çıkan İngiltere’de 11 milyon kişi aşılandı. AB Pfizer şirketine aşı başı 12 Euro, İsrail ise 23 Euro ödüyor. İsrail test, aşı ve tedavilerle ilgili tuttuğu raporları sürekli firmaya verdiği için hızlı bir şekilde aşıya ulaşıyor” dedi.

“Aşıya ulaştık organizede sıkıntı yaşıyoruz”

Dünyanın, AB’nin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla sınandığını ve başarılı olamadıklarının ortaya çıktığını savunan Siber, “Dünyada birçok ülke ve AB, aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşarken, birçok ülkeye aşı ulaşmazken, bize Türkiye sayesinde aşı geldi ancak düzgün bir program yapamıyoruz. Aşıya ulaştık ancak organizede sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Bez maske üzerine cerrahi maske kullanılabilir”

Ülkede satılan maske konusunda standart olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Siber, şöyle konuştu:

“Maske üretenler ve satanlar salgından dolayı fırsatçılık yapmamalı. Standartlara uyulmalı. Maskeye ulaşmada da dünyada halen sıkıntı var. Bu nedenle DSÖ, sağlıkçılara maske yetişebilsin diye çift maskeyi öneren açıklamayı yapmadı. Mutasyonlu virüsten korunmak için yıkanabilir bez maske ve üzerine cerrahi maske kullanılabilir.”

“Laboratuvar konusunda Türkiye ve Güney’den yarım alınabilir”

Güney Kıbrıs’taki genetik laboratuvarın kullanılmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Siber, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuda girişim yapabileceğini savundu.

Siber, ülkede bulunan laboratuvarların bazı noktalarda yetersiz kalabileceğine ve Türkiye’den de yardım alınabileceğine işaret ederek, ülkede yapılabilecek testlerle ilgili mutlaka yerelden yararlanılması gerektiğini savundu.

“Aile dostumuz Dr. Halil Onalt’ı kaybettik”

Koronavirüs salgını nedeniyle hekimlerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Siber, “Aile dostumuz Dr. Halil Onalt’ı kaybettik, çok üzgünüz. Önce biz birey olarak kendimizi korumalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aşıları yapalım ancak başkasına bulaştırmayacağımızla ilgili bilimsel verinin henüz olmadığını düşünerek hareket edelim” ifadelerini kullandı