Sigarayı bırakanlara 6 etkili öneri!

Başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığın ana nedeni olan sigaradan kurtulmak isteyenler, iştahlarının açılmasından ve kilo almaktan endişe ediyor.

Sigarayı bırakan kişilerde en sık karşılaşılan problemlerden birinin kilo alımı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, araştırmalara göre, sigarayı bırakanların ortalama 2-5 kilo aldıklarını belirtti.

Sigaranın içindeki 5 bin zararlı maddeden biri olan nikotinin çok güçlü bir biyokimyasal etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de iştahı baskıladığını dile getiren Bilgili’ye göre, sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha az iştahlı oluyor.



Özellikle sigaraya psikolojik bağımlılığı olanlarda sigarayı bıraktıktan sonra aşırı yeme isteği olduğunu, yüksek kalorili besinlere eğilimin arttığını belirten Bilgili, sigarayı bıraktıktan sonra kilo alma endişesi yaşayanlara önerilerini 6 başlık altında şöyle anlattı:



Lokmanızı çok çiğneyin: Sigarayı bırakan kişilerde tat ve koku alma duyusu iyileşiyor. Böylece yemeklerden keyif alınmaya başlanıyor, haliyle yeme isteği de artıyor. Bunun önüne geçmek için yemekleri yavaş tüketerek her lokmanın keyfini çıkarın ve lokmanızı çok çiğneyin. Çünkü hızlı yemek de alınan kalori miktarını artırıyor. Porsiyon büyüklüklerini azaltarak, ana yemeklerde küçük, salatalarda büyük kase ve tabak kullanarak da kilo alımının önüne geçebilirsiniz.

Tatlı yerine kuruyemiş tüketin: Size sigarayı hatırlatan yiyeceklerden vazgeçin. Örneğin, çay ve kahve size sigarayı çağrıştırıyorsa, onun yerine aşırıya kaçmamak kaydıyla yeşil çay, kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Evde veya işyerinizde enerji yoğunluğu yüksek besinler bulundurmayın. Diyabet hastası değilseniz, aşırı tatlı isteğiniz olduğunda çikolata, pasta yerine şeker oranı diğer meyvelere göre biraz daha yüksek olan hurma, incir, çilek, muz gibi meyveleri ölçüsüne dikkat ederek tercih edebilirsiniz. Kuruyemişlerde kavrulmamış olanları seçin ancak miktara dikkat edin. Ara öğünlerde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği veya tuzsuz leblebi ya da 10 adet çiğ badem veya fındık veya 3 tam ceviz miktarını aşmayın.

Su tüketiminizi artırın: Sigara içen kişilerin vücudunda toksik madde birikimi yükseliyor. Bunların atılabilmesi için su en iyi kaynak. Gün içerisinde içeceğiniz suyun, sindirim sisteminizin rahat çalışması ve beraberinde ağırlık kaybınız için kolaylaştırıcı olacağını unutmayın; bu nedenle her gün en az 8-10 su bardağı su için. Sıvı alımının karşılanmasında ayran, cacık, ıhlamur, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edebilirsiniz.



Posa tüketimini artırın: Posalı yiyeceklere daha çok yer verin. Tam tahıllı ve kepekli ürünleri tercih edin. Posadan oldukça zengin ıspanak, semizotu, kabak, pazı gibi sebzelerle, elma, armut, kayısı, şeftali, erik gibi meyveleri tüketmeye özen gösterin. Kurubaklagiller hem bitkisel protein hem de çok iyi bir posa kaynağı olduğundan haftada en az 1 kez sofralarınızda yer verin. Kefir, yoğurt gibi bağırsak dostu probiyotik bakteri içeren besin tüketimini arttırın. Böylece hem sigarayı bırakan kişilerde en sık rastlanan kabızlığa karşı önlem almış hem de kilo kontrolünü sağlamış olacaksınız.

Mutlaka hareket edin: Kendinize zaman ayırın ve günlük hareketinizi artırın. Her gün en az yarım saat tempolu ve düzenli yürüyün. Sabah kahvaltıdan önce 15 dakika boyunca karın kaslarının çalışmasını sağlayın. Böylece kilo almaya karşı çok önemli bir kazanım elde etmiş olursunuz.

Mevsim sebzesi olan semizotu tüketin: Sigara içenlerde kalsiyum, demir ve D vitamini eksikliği daha fazla görülür. Yaz aylarında güneşten doğru saatlerde bol bol faydalanmak, süt ve süt ürünleri tüketmek, yeterince balık tüketmemek gibi durumlarda diyetisyen önerisi ile gerekirse omega-3 takviyesi almak gerekebilir. C vitamini sigaranın bıraktığı hasarı gidermede önemli rol oynar. C vitaminden zengin çilek, kivi, nar, greyfurt gibi meyvelerle biber, brokoli, ıspanak ve özellikle mevsim sebzesi olan semizotu gibi yeşil yapraklı besinler tüketmek de hem toksin atımı hem de kilo alımını önlemek açısından faydalı.