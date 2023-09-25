Siirt’te tarihi eser operasyonu: 930 sikke ve 8 yüzük ele geçirildi

Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait 930 sikke, 8 yüzük, 1 küp ve 1 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, F.A. isimli şüphelinin, elindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, kullandığı aracı Kurtalan ilçesi Yunuslar köyü girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 930 sikke, 8 yüzük, 1 küp ve 1 obje ele geçirildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edilirken, gözaltına alınan F.A.’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.