CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, tutuklu yargılanan 5 Kıbrıslı Rum’dan birinin ciddi sağlık sorunu yaşadığını, ilaç ve tedaviye erişiminin cezaevi yönetimince geciktirildiğini belirterek sağlık hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Sıla Usar İncirli: Tutukluların sağlık hakkı ihlal edilemez, yargı süreci insan onuruna uygun olmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sıla Usar İncirli, tutuklu yargılanan 5 Kıbrıslı Rum’dan birinin doktor kontrolleri sonucunda “önemli bir sağlık sorunu yaşadığını” açıkladı.

İncirli, yaptığı açıklamada, doktorun tedavi başlattığını ancak “cezaevi yönetiminin hastanın ilaca erişimini sağlamadığı, tedaviyi geciktirdiği, nihayet bugün mahkemede olay ayyuka çıkınca ilaçların alındığı” bilgisinin basına yansıdığını belirtti.

İncirli, bu durumu eleştirerek, “Bu kabul edilebilir değildir. Hasta tutukluları sağlık hakkından mahrum bırakmak suçtur. Bu konuda gereğini yapmayan tüm sorumlular da suça ortaktır” ifadelerini kullandı.

CTP Parti Sözcüsü, ihtiyacı olan tutukluların muayenelerinin yapılması, ilaçlarının temin edilmesi ve gerekirse hastaneye sevk edilmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Yargı süreci insan onuruna yaraşır şekilde yürütülmelidir. Uluslararası hukuk da, bizim yasalarımız da bunu emreder” dedi.

