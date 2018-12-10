‘Sıla’nın darp raporu kabul edilemez’

İ.Ü. Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla’nın, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı:

Rapor Sıla’nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!

Ahmet Kural'ın avukatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvurarak; Sıla'nın, olaydan iki gün sonra özel bir hastaneden aldığı raporun incelenmesini istedi. Uzmanlar; savcılığa darp iddiasıyla başvuran Sıla'nın fotoğraflarına da bakarak, vücudundaki şiddet bulgularını ve olayın meydana geliş şeklini araştırdı. Raporun, adli tıbbi değerlendirmeye uygun olup olmadığına da bakıldı.

Yapılan incelemeden; Sıla'nın uzun süreli fiziksel şiddete uğradığı iddiasını çürüten bir sonuç çıktı. Kararda; Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu belirtildi. Uzmanlar; Sıla'nın raporunda, yaralanmaların ayrıntılı tanımının bulunmadığını da belirtti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın incelemesinde şu ifadeler yer aldı: 'Kişinin, iddia edildiği gibi 45 dakika sistematik şekilde şiddete maruz kaldığına dair travma bulguları raporda tarif edilmediği için söz konusu rapor tıbben kabul edilemez.'