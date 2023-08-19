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Şimdi de İngiltere: Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın İngiltere'de görüldüğünü açıkladı. İlk olarak İsrail'de rapor edilen varyant daha sonra Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de görülmüştü.
Şimdi de İngiltere: Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın İngiltere'de görüldüğünü açıkladı. İlk olarak İsrail'de rapor edilen varyant daha sonra Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de görülmüştü.

UKHSA'dan yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "BA.2.86"nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron'a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, "Birleşik Krallık'ta teyit edilmiş bir vaka var. UKHSA şu anda ayrıntılı bir değerlendirme yapmakta ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi sağlayacaktır. UKHSA durumu yakından izlemeye devam edecek ve analiz sonuçlarını mevcut olduklarında yayınlayacaktır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü önceki gün yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

İlk olarak İsrail'de rapor edilen varyant daha sonra Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de görülmüştü.

Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

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