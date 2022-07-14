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Sınır dışı edilen baron Mark Buddle: “Adada kalabilmek için rüşvet verdim”

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Mark Douglas Buddle'ın, başbakana ve içişleri bakanına iletilmek üzere, ikamet izninin uzatılması karşılığında aracılara para verdiği iddia edildi.
Sınır dışı edilen baron Mark Buddle: “Adada kalabilmek için rüşvet verdim”

Geçtiğimiz günlerde evine baskın düzenlenip polis tarafından tutuklanan ve Ankara’ya gönderilen Mark Douglas Buddle’ın, iade talebi olmadığı için Ankara’da bekletildiği savunuldu.

Yeni Bakış gazetesine konuşan Buddle’ın avukatı Emre Kadri, Buddle’ın İnterpol tarafından kırmızı bültenle değil mavi bültenle arandığını ve Avustralya’nın, Buddle’ın iade edilmesi talebi de olmadığını iddia etti.

Yeni Bakış gazetesinin ulaştığı Mark Douglas Buddle ise, Kıbrıs’a tatile geldiğini, Kıbrıs’ı sevdiğini ve buraya yerleşme kararı aldığını, İskele’ye yerleştikten ve altı aylık ikamet izni aldıktan sonra da yatırımlar yaptığını iddia etti. Yeni Bakış gazetesine yaptığı konuşmanın devamında, ikamet izninin uzatılmayacağını öğrenmesi üzerine dava açmak için avukat tuttuğunu söyleyen Buddle, dava başlamadan ikamet izninin altı ay daha uzatıldığını ve bu arada da evlendiğini savundu. Evliliğinin ardından Girne’ye yerleştiğini aktaran Buddle, kısa bir süre sonra bazı aracıların kendisine gelerek, başbakan ve içişleri bakanının rüşvet istediğini, vermediği takdirde kendisini deport edeceklerini söylediğini de iddialarına ekledi.

“PARAYI ARACILARA VERDİM”

Eşinden aynı kalmak istemediği için parayı aracılara verdiğini belirtilen Buddle’ın, Yeni Bakış’ta yayınlanan ifadeleri şöyle:

“Geçtiğimiz gün evimde oturuyordum, ansızın camdan içeri 7 polis girdi ve beni karakola götürdüler. Ne olduğunu anlamadım, aralarında çok az İngilizce bilen vardı. Ne olduğunu sordum, hakkımda deport karan olduğunu söylediler. Belge göstermediler. Avukatımla sadece 5 dakika polis eşliğinde görüştürdüler. Mahkemeye çıkmak istediğimi söyledim, ancak bana talimatın içişlerinden geldiği, mahkemenin gücünün yetmediği söylendi.”

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