Sınır’da ayrelli kaçakçılığı

Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a yanlarındaki ayrelliler ile geçmek isteyen 2 Kıbrıslı Türk’e, Rum polisi tarafından izin verilmedi..

Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a yanlarındaki ayrelliler ile geçmek isteyen 2 Kıbrıslı Türk’e, Rum polisi tarafından izin verilmedi.. Araçlarında bulunan 435 bağ ayrelli ile Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan 2 Kıbrıslı Türk’ün, Rum polisi tarafından durdurularak cezai işleme maruz kaldığı öğrenildi.

Ayrelli demetlerinin fazlalığı nedeniyle hem ayrellilere hem de arabaya el koyan Rum polisi, bunların yanı sıra ayrelliler için 400 Euro, araba için de 200 Euro para cezası uyguladı.

2 Kıbrıslı Türk, araçlarını geri almak için 200 Euro ödemek durumunda kalacak.

KAYNAK: Kıbrıs Postası