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Sırasını Beklemeden Aşı Olan Halle Belediye Başkanı Görevden Alındı

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Saksonya-Anhalt Eyalet İdare Dairesi, Halle Büyükşehir Belediye Başkanı Bernd Wiegand'ın (partisiz) öncelikli  aşı grubuna dahil olmadığı halde sırasını beklemeden koronavirüs aşısı olduğunu belirterek geçici olarak bütün görevlerinden alındığını açıkladı
Sırasını Beklemeden Aşı Olan Halle Belediye Başkanı Görevden Alındı

Saksonya-Anhalt Eyalet İdare Dairesi, Halle Büyükşehir Belediye Başkanı Bernd Wiegand'ın (partisiz) öncelikli  aşı grubuna dahil olmadığı halde sırasını beklemeden koronavirüs aşısı olduğunu belirterek geçici olarak bütün görevlerinden alındığını açıkladı. Wiegand'ın geçici olarak görevden alınma gerekçesine, "suçlamanın ağır olması" ve "soruşturmanın salahiyeti" gösterildi. Geçici görevden almanın 7 Haziran itibarıyla başladığı belirtilerek bu süre zarfında Belediye Başkanının maaşının yarısını alacağı ve belediye binasına girmesinin yasak olduğu duyuruldu.

Eyalet İdare Dairesi siyasetçi hakkında şubat ortasında disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturmanın nedeni belediye başkanının aşılamada öncelikli gruba dahil olmadığı halde 17 Ocak'ta koronavirüs aşısı olduğunun ortaya çıkmasıydı.

Belediye Meclis üyeleri de aşı olmuş

Alman medyasında yer alan haberlere göre sadece belediye başkanı değil belediye idari yönetiminden başka üyeler de sıralarını beklemeksizin aynı şekilde aşı oldu. Halle Savcılığı bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Wiegand hakkında soruşturma başlattı.

"Aşı ziyan olmasın diye aşı oldum"

Belediye Meclisi nisan ayında Wiegand'ın görevden alınması yönünde görüş bildirdi. Wiegand ise buna itiraz ederek birçok kez yaptığı açıklamada "yanlış bir şey yapmadığını" ileri sürdü. Kalan aşıların ziyan olmaması sebebiyle erken aşı olduğunu söyleyen belediye başkanının ifadeleri çelişkili bulundu.  2012 yılından bu yana Halle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Wiegand hakkında daha önce kendisine yakın çalışanların maaşlarını artırdığı gerekçesiyle "görevini kötüye kullanma" suçundan dava açılmış, ancak belediye başkanı bu davada beraat etmişti.

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