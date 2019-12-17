‘Şırınga çikolata’ nedeniyle hayatını kaybeden Mert’in ölümüne ilişkin soruşturmaya yayın yasağı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Mert Yağız Köksal okulun kantininden şırınga şeklindeki çikolata almış, çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu önce fenalaşmış, ardından hastaneye götürülmüş ancak kurtarılamamıştı.
Ankara başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.
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