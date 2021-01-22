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Şirket adına aldığı 35 bin TL'yi çaldı!

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Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şirket adına aldığı 35 bin TL'yi çaldı!

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gürlerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürlerler, zanlının 4 Ağustos 2020 – 24 Kasım 2020 tarihleri arasından çalışmakta olduğu Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD., adına yapılan işlerden tahsil edilen paraları şirket hesabına yatırmayarak kendi tasarrufuna geçirip sirkat ettiğinin iddia edildiğini belirterek, zanlının, aleyhindeki suçlamalarla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak suçun olup olmadığı tespit edilene kadar tutuklanmadığını kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu suçları işlediğinin tespit edildiğini dile getiren Gürlerler, zanlının iş yerinde çalıştığı zaman içerisinde farklı zamanlarda şirketin yapmış olduğu işlerden elde ettiği tespit edilen 41544 TL parayı kendi adına kayıtlı İş Bankası hesabına aktardığının belirlendiğini ifade etti. Gürlerler, yapılan tespit sonrasında zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, yapılan soruşturmada zanlının Aleko mobilya şirketinde mal alımı, sipariş alma, muhasebe işlerini yapma, personeli ödeme gibi işlerden sorumlu müdür olarak çalışmakta olduğunun öğrenildiğini anlattı. Zanlının şirkette muhasebe işlerini yapmakta olduğu bilgisayarda kayıtlı ağustos ve eylül aylarını kapsayan hesap dökümlerini bilgisayardan sildiğinin de tespit edildiğini ve incelemenin sürdüğünü ancak tahkikata etki etme olasılığı kalmadığından zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 17500TL nakit teminata yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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