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Şirketin parasını çalmakla suçlanıyor

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Girne'de meydana gelen "Müstahtem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan zanlı A.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şirketin parasını çalmakla suçlanıyor

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı.

Aşan 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir  işletmede satış sorumlusu olarak çalışmakta olan Girne’de sakin  zanlının konu işletmenin müşterisi olan R.D tarafından işletmeye yapılan toplam 117.800 TL’sı ödemenin 106.550 TL’sını kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle sirkat ettiği yönünde şikayet yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis işletme sahibinin konuyu  polisin bilgisine 14 Mart 2025 tarihinde getirdiğini belirten polis zanlının derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Aşan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği alınması gereken ifadeler olduğu, ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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