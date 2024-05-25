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Şişede durduğu gibi durmadı... İçip, içip rahatsızlık verdiler: 3 tutuklu

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Lefkoşa'da alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık veren 3 şahıs tutuklandı.
Şişede durduğu gibi durmadı... İçip, içip rahatsızlık verdiler: 3 tutuklu

25.05.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde, M.K.N.(E-25) 150 miligram alkollü içki tesiri altında, D.M.M.(E-27) 362 miligram alkollü içki tesiri altında ve V.M.M.(E-25) ise 372 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Bahse konu şahısların yapılan muhaceret kontrolünde ise, D.M.M. ve V.M.M.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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