Şişli'de kent lokantaları 2 gündür kapalı

Belediye Başkanı Şahan ise kepenkleri kapalı olan lokantaların fotoğraflarını paylaşarak "Neden?" diye sordu. Ardından belediyeden "tedarik sorunu" açıklaması geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 49 kişi 23 Mart'ta tutuklandı. İki başkan da görevden uzaklaştırılırken Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyumun, kent lokantalarını kaldırdığı iddia edildi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bunu yalanladı. Başkanlığın açıklamasını Şahan'ın paylaşımı takip etti. Şahan, kent lokantalarının kepenklerinin kapalı olduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum atamıştı.

CHP'li Şahan döneminde açılan iki kent lokantasının bugün hizmet vermediği ve belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ın da garaja çekildiği öne sürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kent lokantalarının kapatıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "İddia doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.