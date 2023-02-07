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Sivil Savunma: “Çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklama yaparak , Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.
Sivil Savunma: “Çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklama yaparak , Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Açıklamada, KKTC vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, çalışmalar neticesinde ulaşılan ölü ve yaralılarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.  Çalışmalar neticesinde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:

06 Şubat 2023 pazartesi günü 5 erkek vatandaşın cansız bedeni çıkarılmıştır.

07 şubat 2023 salı günü; 5 erkek yetişkin ve 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarılırken, 1 erkek yetişkin ise yaralı olarak tespit edilmiştir. Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir

İsias Otel civarındaki enkazlar da yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk ile 1 yetişkin erkek vatandaşı yaralı olarak göçük altından çıkarmıştır.

Ekiplerimiz, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

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