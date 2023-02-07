Sivil Savunma: “Çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklama yaparak , Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.
Açıklamada, KKTC vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, çalışmalar neticesinde ulaşılan ölü ve yaralılarla ilgili bilgi paylaşıldı.
Açıklama şöyle:
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:
06 Şubat 2023 pazartesi günü 5 erkek vatandaşın cansız bedeni çıkarılmıştır.
07 şubat 2023 salı günü; 5 erkek yetişkin ve 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarılırken, 1 erkek yetişkin ise yaralı olarak tespit edilmiştir. Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir
İsias Otel civarındaki enkazlar da yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk ile 1 yetişkin erkek vatandaşı yaralı olarak göçük altından çıkarmıştır.
Ekiplerimiz, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.