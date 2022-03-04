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Slovak Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Büyükelçisi Skoda, BKP’yi Ziyaret Etti

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Slovak Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Büyükelçisi Skoda, BKP’yi Ziyaret Etti
Slovak Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Büyükelçisi Skoda, BKP’yi Ziyaret Etti

Slovak Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda, veda ziyaretleri kapsamında Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Slovak Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda’nın ziyaretinde konuşan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkeki en acil konunun Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğunu belirterek, bunun da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde federal Kıbrıs’a ulaşmakla başarılacağını söyledi.

BKP’nin barış mücadelesine katkı koymayı sürdüreceğini belirten İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta temel insan haklarına dayalı, federal birleşik Kıbrıs tek çıkış yoludur” dedi.

Slovak Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca, Kıbrıs halkının yanında olduğunu dile getiren İzcan, Jan Skoda’ya görev süresi boyunca Kıbrıs halkı için yaptıklarına teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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