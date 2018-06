Şok haber: Ünlü televizyoncu hayatına son verdi

Ünlü televizyoncu ve şef Anthony Bourdain, programının çekimi için bulunduğu Fransa’da intihar etti. Kaldığı otel odasında ölü bulunan Bourdain, 61 yaşındaydı.

Ünlü şef, CNN International’da yayınlanan “Parts Unknown” isimli program için Fransa’nın Strasburg kentinde bulunuyordu. ABD basını, kariyeri boyunca uyuşturucu ve bağımlılık sorunu yaşayan Bourdain’in kendi yaşamına son verdiğini yazdı.

Bourdain, geçtiğimiz yıllarda da o dönem çektiği “No Reservations” programının çekimleri için Türkiye’yi ziyaret etmiş ve dünyaya Türk mutfağını tanıtmıştı.

Yemeğe olan düşkülüğü genç yaşta Fransa gezisi ile başlayan ve dünyaca ünlü bir yemek şefi olmayı başaran Anthony Bourdain intihar etti. 61 yaşında yaşamına son veren ünlü şef, aynı zamanda televizyon programı da yapıyordu.

ANTHONY BOURDAİN KİMDİR?

Anthony Michael Bourdain (d. 25 Haziran 1956, New York City), ABD'li yazar ve New York'taki Brasserie Les Halles 'ın baş şefi.

Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005'te Travel Channel adlı TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.

