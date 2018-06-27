Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, seçim sonrası CHP'de yaşanan çalkanlılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığını teklif edeceğini ifade eden Yiğitel, "Kemal beyin bir ara formül bulduğu ve Muharrem İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceği bilgisi var. Dünkü MYK'da da uzun uzun yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmış Kemal bey. Eğer yerel seçimlere hazırlanmazsak ve kendi içimizle uğraşırsak bu kavgalar devam ederse onlar yine kazanır ifadesinde bulunduğu söyleniyor. Bunun için bir kaç partiliyle İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceğini iletmiş" dedi.



"İNCE TEKLİFİ KABUL EDER Mİ?"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eder mi sorusuna ise Yiğitel, "Muharrem İnce'nin gönlünde Genel Başkanlık yatıyor. Ama CHP'deki delege yapısı çokta İnce'nin lehine değil. Eğer kazanamayacağını düşünürse kabul edebilir" dedi.