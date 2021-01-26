Sokağa çıkma emirnamesi yayınlandı.. İşte detaylar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YASASI

Madde 2 Altında Emirname

(Fasıl 156)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası 'nın 2 'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22.00'den itibaren 10 Şubat 2021 sabah saat 05.00'e kadar olmak üzere aşağıda öngörülen istisnai koşullara bağlı olarak sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1. Lefkoşa ilçesinde, 27 Ocak 2021 saat 00.01 'den 3 Şubat 2021 saat 23:59' a kadar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek olan çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için kısmi sokağa çıkma yasaği uygulanır.

2. Girne ilçesinde, 27 Ocak 2021 saat 00.01 'den 10 Şubat 2021 saat 23 :59' a kadar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek olan çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları , kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

3. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, Girne ve Lefkoşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulması.

4. Lefkoşa ve Girne ilçeleri dışında kalan ilçe ve yerleşim yerlerinde;

(1) 26 Ocak 2021 saat 22:00'den 27 Ocak 2021 saat 05 .00'e kadar ve

(2) 27 Ocak 2021 saat 20:00'den 29 Ocak 2021 saat 05.00'e kadar gece 20:00'den sabah saat 05:00'e kadar olmak üzere Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1 .2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek olan çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları , kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

5. 29 Ocak 2021 saat 20.00'den 1 Şubat 2021 sabah saat 05:00' e kadar KKTC'deki tüm yerleşim birimlerinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek olan çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanır.

6. Bu Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır .

7. Bu Emirnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Kısmi okağa Çıkma Yasağı 25.1.2021 Emirnamesi yürürlükten kalkar.

8. Bu Emirname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.