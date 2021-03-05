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Sokağa çıkma yasaklarında değişiklik

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İşte madde madde son Bakanlar Kurulu Kararları
Sokağa çıkma yasaklarında değişiklik

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte Bakanlar Kurulu kararları:

8 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağı Pazartesi Cuma günleri arasında, gece 21’den sabah sabah 5’e kadar devam edecek.

13 mart 2021 Cumartesi 15 mart 2021 Pazartesi arasında kismi sokağa çıkma yasağı devam edecek.Zorunlu ihtiyaçlar için fırın kasap manav tarım ve hayvancılık market, benzin istasyonları dışında kalan tüm faaliyetler kapalı.

8 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

13 Mart Cumartesi sabah 5’ten, 15 Mart Pazartesi sabah 05:00’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

13 Mart Cumartesi zorunlu ihtiyaçları karşılayacak işletmeler açılacak.

Pazar günü sadece fırın,eczane açık olacak.

Güzelyurt Mağusa Lefke ve İskele ilçelerine bulaş olmaması adina giris çıkışlar ilgili emniyet kurullarının denetimi dahilinde olacak

10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış oturma alanları açılacak.(Barlar açılmayacak)

Saner, "Bunun altını çiziyorum. Kapalı alanlarda oturmak yasaktır" dedi.

 

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