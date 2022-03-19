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Sokak Röportajıyla Fenomen Olan Dönertaş'tan Acı Haber

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Sokak Röportajıyla Fenomen Olan Dönertaş'tan Acı Haber
Sokak Röportajıyla Fenomen Olan Dönertaş'tan Acı Haber

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan kemiklerin, 42 yaşındaki internet fenomeni Yunus Demirtaş'a ait olduğu belirlendi.

Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi.


İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

''DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ''

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı.

Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

SOKAK RÖPORTAJIYLA TANINMIŞTI

Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında ''Kafamız nasıl güzel'' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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