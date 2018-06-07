Sol Hareket, tüm vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti

Sol Hareket, kürsü dokunulmazlığı yani ifade özgürlüğü dışında tüm milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, UBP Milletvekili Çaluda’nın dokunulmazlığını kaldırmanın yetmediğini; Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş gibi bir çok milletvekili hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğunu savundu ve “Dolayısı ile yapılması gereken tüm vekillerin kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıklarının kaldırılmasıdır” dedi.

Bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhı ve ayrıcalıkların ardına saklanarak dilediği gibi suç işlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Abdullah Korkmazhan, “Bunun yanında eski UBP Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun hakkında, Ombudsman raporunda da belirtildiği Ercan Havalimanı ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddiaları mevcuttur. Ertuğruloğlu ve onun gibi onlarcasının dokunulmazlığı bulunmuyor. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmak ve yargıya havale etmek için neyi bekliyorsunuz” dedi.