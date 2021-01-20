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Sol Hareket:''Sadaka değil insanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz!''

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Sol Hareket adına açıklamada bulunan Orhan Erönen, 1 yılı aşkın bir süredir asgari ücrete artış yapılmamasını ve geçtiğimiz gün toplanan komisyonun karar almadan dağılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti
Sol Hareket:''Sadaka değil insanca yaşayacak asgari ücret istiyoruz!''

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Orhan Erönen, 1 yılı aşkın bir süredir asgari ücrete artış yapılmamasını ve geçtiğimiz gün toplanan komisyonun karar almadan dağılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, işçilere kölelik koşullarının dayatıldığını kaydetti.

Orhan Erönen tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

 

“Yıllardır ağırlaşarak devam eden ekonomik kriz ve döviz krizine ek olarak yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, özellikle işçiler ve ücret karşılığı çalışanlar ile halkın büyük bir kesimini darboğaza mahkum etmiş durumda.

Maaş ve ücretler hayat pahalılığı karşısında erimiş durumda. Asgari ücrete 1 yıla yakındır artış yapılmadı. İşçi ve asgari ücretliye kölelik koşulları dayatılmaktadır. İşçi ve çalışanlar sadaka değil insanca yaşayacakları asgari bir ücret istiyorlar.

Şuanki asgari ücret ile yaşamak imkânsızdır. Asgari ücrete insanca yaşama olanak sağlayacak düzeyde artış yapılmalıdır.

Sermaye düzeni ile işverenlerin çıkarlarına hizmet eden Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılığı ile asgari ücret belirlemeye son verilmelidir. Bu komisyonun işçi haklarını gaspetmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır.

Eşel-mobil uygulaması biran önce yeniden uygulamaya konmalı, maaş ve ücretlerin hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde artması sağlanmalıdır. Asgari ücret insanca yaşama olanak verecek düzeye çekilmelidir.”

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